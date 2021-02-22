Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в Московской области. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, пожар произошел в частном доме в деревне Пешково. Одному из погибших детей было пять лет, а другому всего два месяца.

В настоящий момент огонь потушен. Обстоятельства и подробности трагедии устанавливаются.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом доме в селе Сергеевка Хабаровского края, в результате погиб 11-летний мальчик, еще двое детей госпитализированы из-за отравления продуктами горения. В момент происшествия в сгоревшем жилье находились пять членов семьи. Мать с отцом успели вынести из пожара двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения, а находившегося ближе всего к очагу возгорания сына не нашли.