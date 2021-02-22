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Ребенок погиб при пожаре в селе под Хабаровском

Ребенок погиб при пожаре в селе под Хабаровском

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Пожар вспыхнул в жилом доме в селе Сергеевка Хабаровского края, в результате погиб 11-летний мальчик, еще двое детей госпитализированы из-за отравления продуктами горения. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

В ведомстве отметили, что информация о возгорании в жилом деревянном двухквартирном доме на улице Целинстроевской поступила в 01:18 (21 февраля 18:18 мск). Площадь пожара составила 100 кв. м. Огонь уничтожил одну из квартир дома и задел часть крыши над второй.

В момент происшествия в сгоревшем жилье находились пять членов семьи. Мать с отцом успели вынести из пожара двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения, а находившегося ближе всего к очагу возгорания сына не нашли.

«К сожалению, мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни. Девочек госпитализировали в медицинское учреждение. Двое соседей из второй квартиры также самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных», — говорится в тексте. Пострадавшие дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Родители рассказали правоохранителям, что проснулись после появления задымления. По их словам, огонь возник в районе брусовой пристройки к дому и стал быстро распространяться по деревянным конструкциям.

По факту гибели ребенка прокуратура Хабаровского края начала проверку, на месте событий работают сотрудники регионального Следственного комитета.

20 февраля женщина погибла при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Иркутске. Причина возникновения огня и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

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