В результате пожара в жилом доме в Якутии погибли три человека

В Якутии в городе Нюрба в результате пожара, произошедшего в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, погибли три человека. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает на своем сайте региональное МЧС.

По данным ведомства, пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже и охватило 30 кв. м. В ходе тушения пожара спасатели эвакуировали трех человек, находящихся в бессознательном состоянии, и передали их врачам скорой помощи.

«Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.

На месте события работают дознаватели МЧС, а также сотрудники Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства возникновения пожара.

22 февраля четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в Московской области. Пожар произошел в частном доме в деревне Пешково. Одному из погибших детей было пять лет, а другому всего два месяца.