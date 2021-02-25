Байден продлил режим ЧС в США в связи с коронавирусом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 24 февраля, продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNBC.

Режим ЧС был введен в США предшественником Байдена Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

«Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года» , — говорится в указе Байдена. Срок продления режима ЧС не уточняется.

Байден отметил, что в связи с тем, что от коронавирусной инфекции в США умерли более 500 тыс. человек, «крайне важно продолжать бороться и реагировать на COVID-19 с задействованием всех возможностей федерального правительства».

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено почти 28,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 503,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Ранее, 24 февраля, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города сохранят меры предосторожности от коронавирусной инфекции как минимум до июня.