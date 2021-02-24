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Мэр Нью-Йорка назвал сроки изменения предписаний по ношению масок

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Власти Нью-Йорка сохранят меры предосторожности от коронавирусной инфекции как минимум до июня. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил мэр города Билл де Блазио во время пресс-конференции. Запись выступления опубликована в его Twitter.

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«К июню мы хотим полностью вакцинировать 5 млн жителей Нью-Йорка, и июнь — это самое раннее, когда мы начнем задумываться об изменении предписаний по ношению масок. Возможно, мы продолжим придерживаться этих предписаний еще некоторое время в зависимости от того, что происходит. Нас очень беспокоят штаммы», — сказал глава крупнейшего города США.

В тоже время де Блазио посоветовал ньюйоркцам в первое полугодие этого года не просто носить маску, носить две, соблюдать социальную дистанцию и ежемесячно сдавать анализы на COVID-19.

Мэр подчеркнул, что ближе к июню власти обновят руководство в зависимости от ситуации.

22 февраля президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис почтили память погибших из-за коронавируса минутой молчания. Глава государства также выступил с речью.

Флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.

Накануне власти США доставили 2 млн из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в Штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса и его жертвам. По последним данным Worldometers, инфекция была диагностирована у 28,9 млн жителей страны, общее количество умерших от последствий COVID-19 в Штатах составляет 514,9 тыс. человек.

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