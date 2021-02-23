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Байден почтил память умерших от последствий коронавируса граждан США

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Президент США Джозеф Байден почтил память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Церемония прошла в Белом доме вечером в понедельник, 22 февраля.

Перед тем, как провести минуту молчания, глава государства обратился к гражданам страны с небольшой речью, в которой призвал жителей преодолеть раскол в обществе, вызванный глубокими политическими противоречиями.

По его словам, победить пандемию коронавируса можно только совместными усилиями. Кроме того, по мнению президента США, общими усилиями «превратить случившееся в историю не о том, как низко пала страна, а о том, как высоко она поднялась после этого».

После обращения Байден вместе со своей супругой Джилл вышел к Южному портику Белого дома, где горели 500 свечей как символ 500 тыс. жертв коронавируса. К ним присоединились также вице-президент США Камала Харрис со своим мужем Дугласом Эмхоффом. Собравшиеся прослушали церковный гимн Amazing Grace, а затем вернулись в Белый дом.

Ранее, 22 февраля, Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в США превысило отметку в 500 тыс. человек. В общей сложности количество летальных исходов составило 500 071, число зараженных достигло 28 174 133 человек.

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