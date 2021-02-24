Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в республике. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что между странами выстроились союзнические и привилегированные отношения. Он также подчеркнул, что рад первому месту России в торгово-экономических связях Киргизии.

«Еще раз хочу сказать, мы очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе, и поправки в основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации республики, создавать условия для поступательного развития и самого государства, ну и конечно, способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей», — отметил Путин.

Глава Киргизии в свою очередь заявил о намерении продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Киргизией в области политики, экономики, торговли и культуры.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января. Жапаров набрал 79,23% голосов избирателей.

Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. 21 января он сложил полномочия премьер-министра республики.

Церемония инаугурации прошла 28 января.