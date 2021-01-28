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Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии

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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии, церемония инаугурации проходит в Бишкеке в четверг, 28 января.

Инаугурация главы государства впервые проводится в здании государственной филармонии, в предыдущие годы она проходила либо в расположенной на южной окраине столицы резиденции «Ала-Арча», либо в здании президентской администрации.

Как пояснили в оргкомитете, это связано с «удобством граждан», поскольку около 80% гостей — «обычные люди», которым проще добираться до филармонии. Процедура инаугурации транслировалась на телевидении и на большом экране на центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо.

На церемонию пригласили бывшие президентов, в том числе экс-главу государства Сооронбая Жээнбекова, спикеров парламента, принимавших участие в выборах 2021 года кандидатов в президенты, депутатов парламента, руководителей министерств и аккредитованных в республике дипломатов, а также генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти в этом году отказались.

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