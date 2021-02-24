Снежный капкан: что происходит в охваченной бураном Челябинской области
Из-за снегопада и ураганного ветра в Челябинской области без света осталось около 100 населенных пунктов, как минимум до вечера среды закрыта часть автодорог, в том числе и федеральных трасс. С некоторых из них спасатели и добровольцы всю ночь помогали выбираться заблокированным автомобилистам. В 10 населенных пунктах объявлен режим ЧС. Подробнее о происходящем — в материале «Известий».
«Не рискнули отправлять в роддом»
К утру 24 февраля без света остались 126 населенных пунктов области, сообщили в среду, 24 февраля, на сайте компании «Россети Урал».
Из-за непогоды закрытыми также остаются 17 областных автотрасс. В том числе объездная трасса вокруг Магнитогорска, автодорога Магнитогорск–Сибай, трасса, ведущая из Кизильского до границы с Казахстаном.
К середине дня 24 февраля число муниципалитетов, в которых из-за стихии ввели режим ЧС, выросло с четырех до десяти, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера. В федеральном Минэнерго заявили, что взяли на контроль ситуацию с энергоснабжением области.
Снегопад, который сопровождается ураганными порывами ветра, начался в области накануне, 23 февраля — из-за этого часть водителей оказалась заблокирована на трассах.
В поселке Снежный Каргалинского района области (недалеко от города Магнитогорск) в больницу не смогли доставить беременную женщину, у которой начались роды — их приняли в домашних условиях.
«Все дороги вокруг поселка так замело, что женщину не рискнули отправлять в роддом. Роды принимали дома. На свет появилась девочка, всё прошло без осложнений, роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо», — сообщили журналисты местного издания.
«Слава Богу, что в этот непростой период у нас не случилось сбоев с отоплением, светом и водой», — цитирует главу поселения Сергея Сергеева газета «Карталинский рабочий».
В другом районе, недалеко от Троицка, в снегу застряла похоронная процессия из 10 машин. Ее участники оказались заблокированы на трассе вместе с другими автомобилистами.
Спрашивали, есть ли в машинах дети
Часть людей в ночь на 24 февраля помогали вызволять из снежного плена местные жители. В частности, заблокированным на трассе автомобилистам помогали жители Южноуральска.
Как следует из паблика «Подслушано в Южноуральске» в социальной сети «ВКонтакте», люди также принимали в свои дома тех, кому негде было переночевать после того, как они добрались до города. Это в том числе пассажиры автобуса с детьми, который оказался заблокирован на трассе.
«Автобус с людьми простоял всю ночь на трассе между Южноуральском и Пластом, ехали домой в Магнитогорск. Дали возможность подъехать к Южноуральску. В итоге всё закрыто, элементарно откройте хоть вокзал. Не бросайте людей в беде», — говорится в одном из сообщений, опубликованных около трех утра по местному времени (5 утра мск).
Автор также добавила, что не увидела «никакой оперативной реакции на происходящее». По ее словам, к этому моменту в городе не были развернуты пункты временной помощи, «не оказана нормально помощь замерзающим». Несколько комментаторов оставили свои мобильные телефоны и выразили готовность принять выбравшихся из заносов на ночь.
Еще несколько человек отметили, что помощь пострадавшим ночью оказывалась в городе и на трассах — в том числе администрацией и МЧС.
«И мчс и дпс так же совместно с добровольцами помогали людям. Лично там был и всё видел», — написал один из пользователей, Сергей Казанцев (орфография и пунктуация сохранены. — Ред.).
В разговоре с «Известиями» он подтвердил, что видел сотрудников экстренных служб на участке трассы Магнитогорск–Южноуральск, в районе села Летово, куда приехал днем 23 февраля, после того как в социальных сетях стали появляться просьбы о помощи. Но их усилий было недостаточно.
«Видимость плохая, в метре от машины ничего не видно, пробился через снежный капкан (пришлось помахать лопатой), нашел два автомобиля с людьми. Одних забрал в машину, четырех человек, вторую машину взял на трос — там было семь человек (машина замерзла и не запускалась). На месте работали сотрудники ДПС и МЧС, также снегоуборочная техника, но не справлялись», — отметил он.
Жительница Магнитогорска Ольга Шуванова, по ее словам, находилась на трассе Магнитогорск–Южноуральск с 18 часов и до утра. «Техники долго не было в нужном составе, после узнали, что стоит автобус с детьми, сцепление сгорело, детей эвакуировали в первую очередь как появился путь», — рассказала она «Известиям».
Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области проводят спасательные работы на трассах
Хотя впереди, как выяснилось позднее, работали спасатели и добровольцы, никакой информации о происходящем у заблокированных на трассе людей на тот момент не было. Им удалось дозвониться по единому номеру службы спасения 112, однако никакого информирования на месте на тот момент, по ее словам, не было: «С нами не разговаривали, (мы) сидели, ждали, ничего не было организовано в плане штаба какого-то. Понимая, что у нас садится бензин, мы стали проситься греться в другие машины».
В конце концов автомобилистам порекомендовали обратиться к главе Увельского района, пояснив, что эта чрезвычайная ситуация находится в его ведении. Там, по словам девушки, на нее накричали.
Единственный, кого она видела на дороге, по ее словам, был сотрудник МЧС, который ходил и спрашивал, находятся ли в машинах дети.
По подсчетам Сергея Казанцева, участвовавшего в спасательных работах в качестве добровольца, на «его» участке автотрассы заблокированных людей было «сильно больше сотни».
«Связывали всех с психологами»
В официальном комментарии администрации Южноуральска, появившемся в первой половине дня 24 февраля, говорилось, что пассажиров автобуса разместили в одной из городских школ.
«С заправки «Газпром» был эвакуирован автобус с пассажирами, следующий по маршруту Еткуль–Магнитогорск, который не мог продолжать свой путь в буран. В течение получаса они были размещены в МОУ СОШ № 7, предоставлено горячее питание. Автобус с детьми, направляющийся в Троицк, был эвакуирован в гостиницу в поселок Увельский», — говорится в сообщении администрации.
Оперативно связаться с автором поста «Известиям» не удалось, в пресс-службе администрации городского округа изданию сообщили, что комментарии по ситуации со снегопадом могут дать только в правительстве области (издание направило туда запрос). Неофициально один из собеседников в администрации сообщил, что ночью в городе велась работа по размещению людей, выбравшихся из заторов: «У нас всю ночь работала техника, людей направляли в гостиницу и школы».
В пресс-службе регионального МЧС настаивают, что работа велась всю ночь, хотя не везде удавалось оказать помощь оперативно: «Часть звонков сразу поступала к нам (в пресс-службу) — мы связывали их с психологами, с местными отрядами. Потом отзванивались, проверяли состояние, спрашивали, добралась ли помощь — условия были тяжелые. Сообщения о том, что где-то помощь не оказывалась вообще, не можем подтвердить», — отметила собеседница «Известий», добавив, что в некоторых случаях людям действительно приходилось довольно долго ждать.
1,2 тыс. человек
Всего, по данным регионального МЧС, к утру 24 февраля сотрудники экстренных служб оказали помощь почти 1,2 тыс. человек.
«В пункты временного размещения эвакуирован 481 человек. Из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Для проведения мероприятий задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники, в том числе от МЧС – 167 человек и 48 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели сообщили, что утром 24 февраля на дорогах работало более 100 единиц снегоуборочной техники «Челябинскавтодор» и 36 экипажей от УГИБДД Челябинской области. В область стянуты дополнительные силы МЧС РФ.
Региональные СМИ сообщают также о том, что губернатор области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, однако на официальном сайте главы региона информации о ходе совещания нет.
Сильнее всего стихия затронула юг области (один из самых крупных расположенных там городов — Магнитогорск), однако ее последствия ощущаются и в Челябинске. Мэр города Наталья Котова в среду, 24 февраля, провела экстренное совещание, службы ЖКХ приведены в режим повышенной готовности.
Ранее также сообщалось о перебоях в движении поездов и электричек, а также о задержках в местных аэропортах. К середине дня среды (по московскому времени), по данным онлайн-табло аэропорта Курчатов города Челябинска, все рейсы должны были вылететь по расписанию. Во всех районах области сейчас отменены занятия в школах.
Сильный снегопад также зафиксирован в соседней Курганской области — туда отменены рейсовые автобусы из Тюмени, в регионе отменены также занятия для первой смены школьников.