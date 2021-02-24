Снежный капкан: что происходит в охваченной бураном Челябинской области

Из-за снегопада и ураганного ветра в Челябинской области без света осталось около 100 населенных пунктов, как минимум до вечера среды закрыта часть автодорог, в том числе и федеральных трасс. С некоторых из них спасатели и добровольцы всю ночь помогали выбираться заблокированным автомобилистам. В 10 населенных пунктах объявлен режим ЧС. Подробнее о происходящем — в материале «Известий».

«Не рискнули отправлять в роддом»

К утру 24 февраля без света остались 126 населенных пунктов области, сообщили в среду, 24 февраля, на сайте компании «Россети Урал» .

Из-за непогоды закрытыми также остаются 17 областных автотрасс. В том числе объездная трасса вокруг Магнитогорска, автодорога Магнитогорск–Сибай, трасса, ведущая из Кизильского до границы с Казахстаном.

К середине дня 24 февраля число муниципалитетов, в которых из-за стихии ввели режим ЧС, выросло с четырех до десяти, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера . В федеральном Минэнерго заявили, что взяли на контроль ситуацию с энергоснабжением области.

Снегопад, который сопровождается ураганными порывами ветра, начался в области накануне, 23 февраля — из-за этого часть водителей оказалась заблокирована на трассах.

Роды и похороны в снегу Фото: Pixabay

В поселке Снежный Каргалинского района области (недалеко от города Магнитогорск) в больницу не смогли доставить беременную женщину, у которой начались роды — их приняли в домашних условиях.

«Все дороги вокруг поселка так замело, что женщину не рискнули отправлять в роддом. Роды принимали дома. На свет появилась девочка, всё прошло без осложнений, роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо», — сообщили журналисты местного издания.

«Слава Богу, что в этот непростой период у нас не случилось сбоев с отоплением, светом и водой», — цитирует главу поселения Сергея Сергеева газета «Карталинский рабочий».

В другом районе, недалеко от Троицка, в снегу застряла похоронная процессия из 10 машин. Ее участники оказались заблокированы на трассе вместе с другими автомобилистами .

Спрашивали, есть ли в машинах дети

Часть людей в ночь на 24 февраля помогали вызволять из снежного плена местные жители. В частности, заблокированным на трассе автомобилистам помогали жители Южноуральска .

Как следует из паблика «Подслушано в Южноуральске» в социальной сети «ВКонтакте», люди также принимали в свои дома тех, кому негде было переночевать после того, как они добрались до города. Это в том числе пассажиры автобуса с детьми, который оказался заблокирован на трассе.

«Автобус с людьми простоял всю ночь на трассе между Южноуральском и Пластом, ехали домой в Магнитогорск. Дали возможность подъехать к Южноуральску. В итоге всё закрыто, элементарно откройте хоть вокзал. Не бросайте людей в беде», — говорится в одном из сообщений, опубликованных около трех утра по местному времени (5 утра мск).

Роды и похороны в снегу Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Автор также добавила, что не увидела «никакой оперативной реакции на происходящее». По ее словам, к этому моменту в городе не были развернуты пункты временной помощи, «не оказана нормально помощь замерзающим». Несколько комментаторов оставили свои мобильные телефоны и выразили готовность принять выбравшихся из заносов на ночь.

Еще несколько человек отметили, что помощь пострадавшим ночью оказывалась в городе и на трассах — в том числе администрацией и МЧС .

«И мчс и дпс так же совместно с добровольцами помогали людям. Лично там был и всё видел», — написал один из пользователей, Сергей Казанцев (орфография и пунктуация сохранены. — Ред.).

В разговоре с «Известиями» он подтвердил, что видел сотрудников экстренных служб на участке трассы Магнитогорск–Южноуральск , в районе села Летово, куда приехал днем 23 февраля, после того как в социальных сетях стали появляться просьбы о помощи. Но их усилий было недостаточно.

«Видимость плохая, в метре от машины ничего не видно, пробился через снежный капкан (пришлось помахать лопатой), нашел два автомобиля с людьми. Одних забрал в машину, четырех человек, вторую машину взял на трос — там было семь человек (машина замерзла и не запускалась). На месте работали сотрудники ДПС и МЧС, также снегоуборочная техника, но не справлялись», — отметил он.

Жительница Магнитогорска Ольга Шуванова, по ее словам, находилась на трассе Магнитогорск–Южноуральск с 18 часов и до утра . «Техники долго не было в нужном составе, после узнали, что стоит автобус с детьми, сцепление сгорело, детей эвакуировали в первую очередь как появился путь», — рассказала она «Известиям».

Роды и похороны в снегу Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области проводят спасательные работы на трассах Фото: МЧС РФ

Хотя впереди, как выяснилось позднее, работали спасатели и добровольцы, никакой информации о происходящем у заблокированных на трассе людей на тот момент не было . Им удалось дозвониться по единому номеру службы спасения 112, однако никакого информирования на месте на тот момент, по ее словам, не было: «С нами не разговаривали, (мы) сидели, ждали, ничего не было организовано в плане штаба какого-то. Понимая, что у нас садится бензин, мы стали проситься греться в другие машины».

В конце концов автомобилистам порекомендовали обратиться к главе Увельского района, пояснив, что эта чрезвычайная ситуация находится в его ведении. Там, по словам девушки, на нее накричали.

Единственный, кого она видела на дороге, по ее словам, был сотрудник МЧС, который ходил и спрашивал, находятся ли в машинах дети.

По подсчетам Сергея Казанцева, участвовавшего в спасательных работах в качестве добровольца, на «его» участке автотрассы заблокированных людей было «сильно больше сотни» .

«Связывали всех с психологами»

В официальном комментарии администрации Южноуральска, появившемся в первой половине дня 24 февраля, говорилось, что пассажиров автобуса разместили в одной из городских школ .

«С заправки «Газпром» был эвакуирован автобус с пассажирами, следующий по маршруту Еткуль–Магнитогорск, который не мог продолжать свой путь в буран. В течение получаса они были размещены в МОУ СОШ № 7, предоставлено горячее питание. Автобус с детьми, направляющийся в Троицк, был эвакуирован в гостиницу в поселок Увельский», — говорится в сообщении администрации.

Роды и похороны в снегу Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Оперативно связаться с автором поста «Известиям» не удалось, в пресс-службе администрации городского округа изданию сообщили, что комментарии по ситуации со снегопадом могут дать только в правительстве области (издание направило туда запрос). Неофициально один из собеседников в администрации сообщил, что ночью в городе велась работа по размещению людей, выбравшихся из заторов: «У нас всю ночь работала техника, людей направляли в гостиницу и школы».

В пресс-службе регионального МЧС настаивают, что работа велась всю ночь, хотя не везде удавалось оказать помощь оперативно : «Часть звонков сразу поступала к нам (в пресс-службу) — мы связывали их с психологами, с местными отрядами. Потом отзванивались, проверяли состояние, спрашивали, добралась ли помощь — условия были тяжелые. Сообщения о том, что где-то помощь не оказывалась вообще, не можем подтвердить», — отметила собеседница «Известий», добавив, что в некоторых случаях людям действительно приходилось довольно долго ждать.

1,2 тыс. человек

Всего, по данным регионального МЧС, к утру 24 февраля сотрудники экстренных служб оказали помощь почти 1,2 тыс. человек .

«В пункты временного размещения эвакуирован 481 человек. Из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Для проведения мероприятий задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники, в том числе от МЧС – 167 человек и 48 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели сообщили, что утром 24 февраля на дорогах работало более 100 единиц снегоуборочной техники «Челябинскавтодор» и 36 экипажей от УГИБДД Челябинской области. В область стянуты дополнительные силы МЧС РФ.

Роды и похороны в снегу Фото: МЧС РФ

Региональные СМИ сообщают также о том, что губернатор области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, однако на официальном сайте главы региона информации о ходе совещания нет.

Сильнее всего стихия затронула юг области (один из самых крупных расположенных там городов — Магнитогорск), однако ее последствия ощущаются и в Челябинске. Мэр города Наталья Котова в среду, 24 февраля, провела экстренное совещание, службы ЖКХ приведены в режим повышенной готовности .

Ранее также сообщалось о перебоях в движении поездов и электричек, а также о задержках в местных аэропортах. К середине дня среды (по московскому времени), по данным онлайн-табло аэропорта Курчатов города Челябинска, все рейсы должны были вылететь по расписанию. Во всех районах области сейчас отменены занятия в школах.