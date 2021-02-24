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Грузия с 1 марта откроет границы для россиян

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в среду заявил о добавлении России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Украины в список стран, откуда граждане смогут въезжать в республику воздушным путем с документом, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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Распоряжение вступит в силу с 1 марта.

«На сухопутных границах на данном этапе сохранится существующий режим», — отмечает «Первый канал» Грузии.

До этого въезжать в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли только граждане стран Евросоюза, Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии. Остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации, а россиянам — с 1 февраля.

Однако попасть в Грузию россияне смогут только через третьи страны, так как с июля 2019 года власти России на неопределенный срок запретили авиасообщение с этой страной. В Кремле называли это решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в республике. Сухопутную границу с Россией Грузия закрыла в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Первый случай этой инфекции в Грузии зарегистрировали 26 февраля 2020 года. По данным Worldometer, на сегодняшний день в стране выявлено 269 438 случаев COVID-19. За весь период эпидемии умерли 3463 пациента, вылечились 263 257.

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