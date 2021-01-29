Вакцинированные от COVID-19 россияне с 1 февраля смогут въезжать в Грузию

Российские граждане, вакцинированные от коронавирусной инфекции, смогут попасть в Грузию с 1 февраля текущего года. Об этом ТАСС 29 января сообщил источник в правительстве Грузии.

Источник отметил, что россиянам надо будет предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации. Впускать граждан России будут и в случае, если они привиты вакциной российского производства.

Также 29 января министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава призвала все авиакомпании, которые начнут летать из Грузии, не пускать на рейс тех иностранцев, у которых при себе не будет документов о вакцинации против коронавируса или отрицательного теста на COVID-19.

По словам министра, решение об открытии границ даст возможность уже на следующей неделе начать встречи с туроператорами и представителями гостиничного бизнеса, чтобы обсудить путь возобновления туризма в стране.

Сообщается, что попасть в Грузию смогут не все иностранцы с отрицательным тестом на коронавирус. ПЦР-тест могут на границе предъявить лишь граждане Бахрейна, Евросоюза, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии. Граждан остальных государств пустят в Грузию только после вакцинации.

Граждане Грузии, приезжающие на родину из-за рубежа, также будут обязаны на границе предъявить справку о ПЦР-тесте, пройти восьмидневную самоизоляцию или же сдать тест после приезда.

Регулярное авиасообщение в Грузии было прервано с марта 2020 года. Власти республики решили отменить запрет на полеты с 1 февраля в связи с улучшающейся эпидемической ситуацией с коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлено более 256 тыс. случаев COVID-19. Более 3 тыс. человек с коронавирусом скончались.