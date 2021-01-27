Россия и Грузия могут возобновить переговоры об открытии границы в феврале

Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Единственный действующий пункт пропуска между РФ и Грузией «Казбеги – Верхний Ларс» был закрыт еще 16 марта 2020 года из эпидемиологических соображений. Это решение не распространяется на тех граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки. Туристические поездки в обоих направлениях по-прежнему запрещены.

«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим», — сказал Абашидзе.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня».

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в связи с пандемией властями Грузии введены ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе российских, в страну. В России так же действуют санитарно-эпидемиологические ограничения.

В МИДе также напомнили: помимо санитарно-эпидемиологической ситуации по-прежнему действует Указ президента РФ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий», введенный в связи с «провокацией грузинских радикалов летом 2019 года».

Представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил, что тема открытия границ и восстановления авиасообщения «никогда не исключалась с повестки дня».

Следующая встреча Абашидзе и Карасина должна пройти в очном формате в Праге в I квартале 2021 года — если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

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Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале