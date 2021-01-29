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В Грузии призвали не допускать на рейсы в страну людей без прививки или теста на COVID-19

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Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава призвала авиакомпании не пускать на борт самолетов, летящих в страну, пассажиров без вакцинации от COVID-19 или ПЦР-теста на отсутствие инфекции. Об этом она сообщила в пятницу, 29 января, на брифинге, который транслировал телеканал «Имеди».

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«Призываю авиакомпании не допускать тех иностранцев, у которых не будет при себе справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа, или документа, подтверждающего проведение вакцинации от COVID-19», — сказала она.

Турнава добавила, что эта мера позволит начать обсуждение пути возобновления туризма в Грузии на встречах с туроператорами и представителями гостиничного бизнеса, которые запланированы на следующей неделе.

Ранее, 22 января, Турнава рассказала об отмене запрета на регулярное авиасообщение в Грузии с 1 февраля. Запрет действовал с марта 2020 года в связи с распространением пандемии COVID-19.

Кроме того, в стране возобновляют работу городской транспорт, магазины и школы.

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