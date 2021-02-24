Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Швейцарское издание признало российскую вакцину «Спутник V» хитом
Мир
В США поручили проверить все самолеты с двигателями Pratt & Whitney
Мир
В 2021 году выборы в Германии станут самыми дорогими в истории страны
Общество
Более половины работодателей в России не исключили переход на четырехдневку
Армия
С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Сахалине
Общество
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке начало набирать силу
Общество
Режим ЧС ввели в трех районах Челябинской области из-за непогоды
Мир
ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%
Происшествия
В Горно-Алтайске загорелся торговый центр

Поставка газа в районы Оренбуржья после аварии на газопроводе восстановлена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подача газа во все населенные пункты Оренбургской области после аварии на магистральном газопроводе возобновлена. Об этом в среду, 24 февраля, пишет пресс-служба губернатора и правительства региона на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание
Только по счастливой случайности при ЧП во Владикавказе никто не погиб

«24 февраля завершены аварийные работы и полностью восстановлено газоснабжение потребителей пяти сел Новосергиевского района. Все четыре газораспределительные станции находятся в рабочем режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» продолжает работу по восстановлению магистральных газопроводов Оренбург–Новопсков и «Союз» для возобновление транзитного потока газа по магистральным газопроводам.

«Все службы отработали слаженно и четко, были мобилизованы все силы и средства, газовики продолжают восстановительные работы, но главное, что в дома людей пришло тепло», — заявил губернатор региона Денис Паслер.

Как уточнили в областном ГУ МЧС РФ, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 169 человек и 51 единица техники.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе под Оренбургом произошел во вторник утром. ЧП привело к возникновению факельного горения. В районе аварии ввели режим ЧС.

Из-за происшествия был временно прекращен транзит газа через Казахстан.

Согласно предварительным данным, в результате аварии повредились два магистральных трубопровода. Позже утечку после взрыва ликвидировали.

Позднее в Минэнерго России сообщили, что потребители, получавшие газ по газопроводу «Союз», не испытывают проблем с поставками газа после взрыва. Они получают его посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору со стороны Югорска. «Газпром», в свою очередь, задействовал передвижные автогазозаправщики для поставки газа в некоторые районы Оренбургской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021