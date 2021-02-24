Поставка газа в районы Оренбуржья после аварии на газопроводе восстановлена

Подача газа во все населенные пункты Оренбургской области после аварии на магистральном газопроводе возобновлена. Об этом в среду, 24 февраля, пишет пресс-служба губернатора и правительства региона на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«24 февраля завершены аварийные работы и полностью восстановлено газоснабжение потребителей пяти сел Новосергиевского района. Все четыре газораспределительные станции находятся в рабочем режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» продолжает работу по восстановлению магистральных газопроводов Оренбург–Новопсков и «Союз» для возобновление транзитного потока газа по магистральным газопроводам.

«Все службы отработали слаженно и четко, были мобилизованы все силы и средства, газовики продолжают восстановительные работы, но главное, что в дома людей пришло тепло», — заявил губернатор региона Денис Паслер.

Как уточнили в областном ГУ МЧС РФ, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 169 человек и 51 единица техники.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе под Оренбургом произошел во вторник утром. ЧП привело к возникновению факельного горения. В районе аварии ввели режим ЧС.

Из-за происшествия был временно прекращен транзит газа через Казахстан.

Согласно предварительным данным, в результате аварии повредились два магистральных трубопровода. Позже утечку после взрыва ликвидировали.

Позднее в Минэнерго России сообщили, что потребители, получавшие газ по газопроводу «Союз», не испытывают проблем с поставками газа после взрыва. Они получают его посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору со стороны Югорска. «Газпром», в свою очередь, задействовал передвижные автогазозаправщики для поставки газа в некоторые районы Оренбургской области.