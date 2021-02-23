Минэнерго заверило в отсутсвии проблем с получением газа из-за ЧП под Оренбургом

Потребители не испытывают проблем с получением газа после взрыва, произошедшего во вторник на газопроводе «Союз» в Оренбургской области. Об этом 23 февраля заявили в пресс-службе Министерства энергетики России.

«Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тыс. кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская.

Ранее во вторник губернатор региона Денис Паслер сообщал, что у более 10 тыс. абонентов отмечается снижение подачи газа в дома. Он отмечал, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения.

Сообщалось, что из-за ЧП был прекращен транзит газа в Казахстан.

По предварительным данным, в результате аварии повреждены два магистральных трубопровода. Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована.