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Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Оренбургской области

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Взрыв прогремел на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Инцидент произошел на территории Илекского района. Сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 8:40 мск.

Начата мобилизация сил для ликвидации последствий аварии.

По данным телеканала, пострадавших в результате ЧП нет.

9 января на украинском газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел взрыв с последующим факельным горением. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала разгерметизация.

В результате взрыва без газа остались 17 населенных пунктов Полтавской области.

По информации госслужбы Украины по ЧС, превышение ПДК опасных веществ в воздухе после взрыва специалисты не обнаружили. Подача газа была восстановлена на следующий день.

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