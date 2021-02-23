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Два магистральных трубопровода повреждены в результате ЧП под Оренбургом

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Два магистральный трубопровода, по предварительным данным, повреждены в результате взрыва в Оренбургской области. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил журналистам губернатор региона Денис Паслер.

«В 8:40 произошел взрыв. Предварительно, оба магистральных трубопровода повреждены», — цитирует Паслера пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, у более 10 тыс. абонентов отмечается снижение подачи газа в дома. Он добавил, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения. Также сообщалось, что из-за ЧП прекращен транзита газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков.

Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована. На месте аварии работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи.

РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. По данным телеканала, на месте происшествия работают 54 человека, задействовано 16 единиц техники.

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