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В Оренбургской области ликвидировали утечку газа после взрыва на газопроводе

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Утечка на месте аварии на газопроводе в Оренбургской области ликвидирована. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

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«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что для снабжения населенных пунктов и потребителей организован подвоз компримированного природного газа.

«Сейчас идет заседание. Задача — сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии», — цитирует слова губернатора Дениса Паслера правительство региона.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. По данным телеканала, в настоящее время на месте происшествия работают 54 человека, задействовано 16 единиц техники. Туда также следует начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Взрыв на магистральном газопроводе произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения на месте аварии. Позже стало известно, что из-за ЧП прекращен транзита газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков.

Как отмечалось, ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

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