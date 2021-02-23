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Транзит газа в Казахстан остановили после взрыва на газопроводе под Оренбургом

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Транзит газа в Казахстан нарушен после взрыва на федеральном магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

«В 08:49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода «Союз». Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, произошло повреждение газопровода на 108 км газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

Взрыв на магистральном газопроводе произошел ранее во вторник. Информации о пострадавших не поступало.

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