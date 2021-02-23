«Газпром» после ЧП в Оренбуржье поставит газ с помощью передвижных установок

«Газпром» во вторник задействовал передвижные автогазозаправщики для поставки газа в некоторые районы Оренбургской области после аварии на газопроводе «Союз». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Екатеринбург» 23 февраля.

Задействованы альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения для поставок газа потребителям. Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам.

«В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на газораспределительные станции с помощью автогазозаправщиков», — сказали в пресс-службе.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе под Оренбургом произошел во вторник утром. ЧП привело к возникновению факельного горения. В районе аварии ввели режим ЧС.

Из-за происшествия был временно прекращен транзит газа через Казахстан.

Согласно предварительным данным, в результате аварии повредились два магистральных трубопровода. Позже утечку после взрыва ликвидировали.

Позже в Минэнерго России сообщили, что потребители, получавшие газ по газопроводу «Союз», не испытывают проблем с поставками газа после взрыва. Они получают его посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору со стороны Югорска.