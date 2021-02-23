В районе аварии на газопроводе под Оренбургом ввели режим ЧС

После взрыва магистрального газопровода власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе аварии. Об этом во вторник, 23 февраля, рассказал журналистам вице-губернатор региона Сергей Балыкин.

«Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введен режим ЧС. Во всех селах Илекского района газ подается. Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует», — цитирует его «РИА Новости».

Заместитель губернатора уточнил, что на территории указанных населенных пунктов ведутся аварийные работы. По словам Балыкина, газ в дома должны подать в течение шести часов.

«Ситуация находится на контроле губернатора. Идет работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается», — добавил он.

Ранее во вторник губернатор региона Денис Паслер сообщал, что у более 10 тыс. абонентов отмечается снижение подачи газа в дома. Он отмечал, что в населенные пункты направили передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

Взрыв на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. Он привел к возникновению факельного горения.

Сообщалось, что из-за ЧП был прекращен транзит газа в Казахстан.

По предварительным данным, в результате аварии повреждены два магистральных трубопровода. Позже стало известно, что утечка после взрыва ликвидирована.