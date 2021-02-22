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США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»

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США внесли еще в один санкционный список занятое в строительстве «Северного потока – 2» судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус», сообщили 22 февраля в американском минфине.

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«Фортуна» и «КВТ-Рус» также находятся в санкционном списке в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

Накануне оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 запросила у Германии немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

Ранее в Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект «плохой сделкой» для Европы.

15 января регулятор разрешил строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ до конца мая. Трубы должны быть проложены в германской исключительной экономической зоне на 16,5 км.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы над проектом были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к работам в водах Дании.

ФРГ и США ведут переговоры относительно проекта. Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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