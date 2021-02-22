В России назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) могут завершиться к лету текущего года. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказал глава делегации РФ в ходе переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться», — приводятся его слова на странице делегации РФ в Facebook.

По словам Гаврилова, при отсутствии сообщений от США, информирующих о готовности страны вернуться в соглашение, Россия передаст Венгрии и Канаде ноту с уведомлением о выходе из договора.

После этого, как заявил глава делегации, стартует полугодовой срок перед моментом официального прекращения участия в ДОНе.

Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

15 января текущего года Россия также объявила, что начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. В МИД РФ заявили, что после выхода из Договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом в МИДе отметили, что этот шаг еще не означает начала выхода из соглашения, так как это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.