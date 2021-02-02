Прямой эфир
Мир
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против украинских телеканалов
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Мир
Адмирал США предупредил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

США допустили возвращение в Договор по открытому небу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу (ДОН), однако считает, что Россия соблюдает его не полностью. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

«Мы изучаем этот вопрос. Мы своевременно примем решение», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена.

Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября 2020 года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021