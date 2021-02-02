США допустили возвращение в Договор по открытому небу

Новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу (ДОН), однако считает, что Россия соблюдает его не полностью. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы изучаем этот вопрос. Мы своевременно примем решение», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена.

Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября 2020 года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.