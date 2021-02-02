Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН

Россия рассмотрит вопрос о возвращении в Договор по открытому небу (ДОН) при условии возвращения в соглашение США. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно», — отметил глава МИД в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со шведской коллегой Анн Линде.

Ранее в январе глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу исходя из того, как сложится диалог с администрацией нового президента США Джо Байдена. Депутат подчеркнул, что на это понадобится 1–3 месяца.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена.

Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября 2020 года Вашингтон подтвердил, что Соединенные штаты больше не являются участником Договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.