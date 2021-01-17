Захарова раскритиковала мнение о демонстративности выхода России из ДОН

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не является демонстрацией для новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщила в воскресенье, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу — это некая демонстрация для будущей администрации (США). Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», — рассказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее 15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

В тот же день Захарова рассказала, почему России пришлось покинуть Договор по открытому небу. По ее словам, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Захарова объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.