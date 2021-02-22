Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии
Армия
Поставки новейшего пистолета-пулемета Калашникова начнутся в 2021 году
Мир
В МИД Германии заявили о необходимости конструктивного диалога с Москвой
Политика
Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах
Мир
Украина договорилась о получении американской вакцины в июле
Авто
Суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД вырос на 1 млрд рублей
Мир
В Болгарии увидели в школьных уроках патриотизма подготовку к войне с Россией
Мир
Ереван заявил о заинтересованности в расширении военной базы РФ в Гюмри
Мир
В бундестаге назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады

Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии «Справедливая Россия» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. Обращение президента к съезду справороссов в понедельник, 22 февраля, зачитал лидер партии Сергей Миронов.

«Особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России. Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах», — отмечает глава государства в сообщении.

Все в норме: после каникул Госдума начнет подготовку к выборам
Депутаты подвели итоги осенней сессии, посетовав на тяжелый год

По его словам, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в стране. Путин отметил, что за прошедшие годы партия накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, а также завоевала поддержку большой доли населения страны.

«Неизменное уважение вызывают законодательные инициативы партии, направленные на защиту интересов людей, повышение качества их жизни, укрепление института семьи и воспитания молодежи», — отметил президент.

Ранее, 28 января, возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно в тот же день.

Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 12 января указал на важность обеспечения прозрачности и законности предстоящих выборов в Государственную думу. Краснов подчеркнул, что одной из главных задач является соблюдение избирательного законодательства во время кампании по выборам депутатов Государственной думы.

В начале декабря 2020 года стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021