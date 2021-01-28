Три российские партии подписали манифест об объединении

Руководители партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» в четверг, 28 января, подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России.

«Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он добавил, что в настоящее время в России есть огромный запрос на патриотизм, а объединение левых сил положит «начало правильному справедливому пути», передает «РИА Новости».

Подписанный документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Обозначенные пункты подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию.

Кроме того, в списке фигурирует повышение МРОТ, пенсий, социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ и бюджетная децентрализация, уточняет ТАСС.

Об этом объединении Миронов рассказал 20 января. Он также заявил, что у новой структуры будет один председатель и ему будут помогать два заместителя.

В свою очередь советник руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Делягин в разговоре с «Известиями» отметил, что объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России» поможет новой партии получить более высокий результат на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму.