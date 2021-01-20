Миронов заявил об объединении «Справедливой России» с двумя партиями

Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом в среду, 20 ноября, сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов.

Три партии объединятся в одну на базе «Справедливой России». По его словам, после объединения у новой партии будет будет один председатель. Ему будут помогать два заместителя.

«Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру (на пост председателя - прим.)», — приводит слова Миронова ТАСС.

Лидер партии «Справедливая Россия» также уточнил, как будет называться объединенный партийный союз. По его мнению, скорее всего, партию назовут «Справедливая Россия — за правду». При этом у новообразованной партийной группы будет длинное и короткое названия.

Кроме того, Миронов уточнил, что вопрос о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии еще не поднимался, а объединение происходит перед выборами в Государственную думу РФ. Однако, по словам политика, это не является единственной причиной и конечной целью объединения.

«Мы начинаем реальное объединение левого фланга», — подчеркнул Миронов.

По его мнению, более масштабные объединения партий могут осуществиться после завершения выборов в Госдуму. Кроме того, представитель «Справедливой России» призвал к проведению слияния и другие парламентские партии — КПРФ и ЛДПР, пишет «Газета.ру».

Накануне, 19 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время сентябрьских выборов. По его словам, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут» и во главе этих процессов окажутся США и их союзники по НАТО.

В сентябре 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России.

Также состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.