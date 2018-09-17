«Работаем над созданием мощного левого движения»

Оппозиционные партии могут и должны объединяться по важным вопросам политической повестки. «Справедливая Россия» собирает коалицию непарламентских партий, чтобы к 2021 году усилить позиции левых в парламенте. В названии объединения останется слово «справедливость». О самых значимых законопроектах, подготовленных фракцией к началу политического сезона, предложениях по корректировке федерального бюджета и борьбе с популистскими инициативами глава «эсеров» Сергей Миронов рассказал в интервью «Известиям».

— Сергей Михайлович, расскажите об основных планах партии на новый политический сезон. Какие инициативы вы готовитесь внести в Госдуму в ходе осенней сессии?

— Прежде всего мы планируем внести большой базовый законопроект «О народосбережении» — он вводит 14 параметров, по которым измеряется деятельность губернаторов и правительства. Речь идет о таких параметрах, как, например, отношение реальных доходов и среднего размера пенсий жителей региона к прожиточному минимуму, объем валового внутреннего продукта на душу населения, уровень безработицы, индекс потребительских цен и т.п. За невыполнение этих мер вводится ответственность вплоть до отставки. Мы предлагаем учредить Национальный совет по сбережению народа, который должен утверждать решения, направленные на повышение благосостояния граждан, обязательные к исполнению всеми органами власти.

Кроме того, у нас подготовлены пакеты законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми, поддержку безработных, борьбу с офшорами, с коррупцией. В приоритете — социальная защита населения.

— А есть ли у вас предложения по изменению избирательного законодательства?

— У нас их очень много. Например, нас не устраивает система открепительных талонов. Необходимо возвращать графу «против всех» для выборов любого уровня. Мы убеждены в необходимости отмены муниципального фильтра для губернаторских выборов.

Сейчас мы работаем над законом «О выборах депутатов ГД», в котором предлагается создавать 223 округа на территории РФ и по одному для стран СНГ и остальных государств.

Также мы выступаем за отмену территориальных групп, каждая партия может выдвигать единый список кандидатов — 225, которые избираются строго по порядку. Причем первые 50–100 человек — публичные люди. Мы уже разработали такой законопроект и сейчас консультируемся с коллегами из других фракций. Могу сказать, что КПРФ и ЛДПР в целом поддерживают наши предложения. Я знаю, что и в администрации президента считают, что такая идея имеет право на существование.

«Справедливая Россия» полагает, что необходим Избирательный кодекс, в котором будут прописаны нормы всех избирательных процессов: президентские, муниципальные, губернаторские выборы, вопросы референдума.

— Насколько сейчас в принципе возможна кооперация фракций, создание тактических союзов вокруг важнейших вопросов политической повестки?

— И сейчас время от времени оппозиционные фракции объединяются, это нормальная практика. Например, иногда определенные договоренности достигаются на региональных выборах – оппозиционные фракции понимают, что в одиночку биться против «Единой России» тяжело. Как правило, это имеет место по одномандатным округам. Я не сомневаюсь, что это произойдет и в 2021 году.

Что касается законопроектов, то президентские инициативы находят консенсус у всех четырех фракций, в отличие от правительственных. Иногда мы вносим консолидированные поправки. Просто есть принципиальные вопросы, по которым оппозиция может выступить солидарно. Но даже в этом случае в сумме у нас 104 голоса, а для принятия любой поправки нужно 226 голосов. Это памятка на будущее нашим избирателям.

— Значит ли это, что коалиция фракций не нужна?

— Конечно, нужна. Напомню, когда принимался избирательный закон, мы вносили поправку о создании предвыборных коалиций и блоков. Объединения должны быть, и мы такую работу уже ведем. Я уже объявил на закрытии весенней сессии, что мы работаем над созданием мощного левого движения. Думаю, уже осенью мы продемонстрируем первые результаты переговоров. Речь идет пока о непарламентских партиях, но в 2021 году многие из них могут стать парламентскими, в том числе в составе крупной объединенной партии на базе «Справедливой России».

Сейчас действуют 77 партий, примерно 25 из них активно участвуют в региональных выборах. Зачастую они, к сожалению, выполняют спойлерские функции — просто растаскивают голоса. На выборах 2016 года 17% голосов ушло в партии, которые не преодолели 5-процентного барьера, и голоса пропали. Все эти партии — левые, как мы и КПРФ. В исторической перспективе, вероятно, и у нас с КПРФ возможно объединение, но не скоро. А объединить все левые патриотические силы в один кулак — это требование времени.

— Партия готовится к ребрендингу?

— Слово, наверное, не совсем корректно применительно к политической партии, но с точки зрения смены имиджа можно поговорить о названии. Слово «справедливость» — святое для граждан России, и мы от него не откажемся. А дальше возможны варианты. Не исключаю, что название изменится.

— Федеральный бюджет — тоже очень острая тема, и именно на ней оппозиция всегда ломает копья. Какие предложения вы планируете внести?

— «Справедливая Россия» — единственная, кто каждый год готовит альтернативный бюджет, и в этом году мы поступим так же. Наша рабочая группа готовит предложения по принципиально новому распределению средств. Меньше идет на государственное управление, больше — на здравоохранение, образование, культуру, науку и социальную поддержку. Также мы отдельно закладываем деньги на индексацию пенсий для работающих и неработающих пенсионеров.

— Этот созыв Госдумы отличается проведением широких общественных обсуждений самых острых инициатив с экспертами и гражданскими институтами. Как это влияет на законотворческий процесс?

— Это очень хорошо работающий механизм. Конечно, я оцениваю его положительно. С моей точки зрения, самыми эффективными были парламентские слушания по реновации. Благодаря им мы в корне поменяли законопроект и сделали его удобным для москвичей, а не для городских властей. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что лучше всё же обсуждать знаковые законопроекты еще до внесения в Госдуму.

— Изменили ли работу институты экспертных советов и советников глав фракций?

— Советники — это очень хорошее начинание, они выполняют важные функции. Например, мой советник Наталья Малышева является и ответственным секретарем экспертного совета фракции. Это, безусловно, приносит пользу.

Что касается экспертных советов, то в нашей фракции он работает все три созыва. Мы сотрудничаем со всеми ведущими институтами РАН. Больше половины законопроектов, которые вносит «Справедливая Россия», подготовлены экспертным советом.

— Как фракция отфильтровывает популистские и заведомо непроходные инициативы своих депутатов?

— Любой депутат нашей фракции обязан вынести свой законопроект на рассмотрение рабочей группы, входящей в совет фракции. Она готовит заключение, после которого совет рассматривает инициативу и принимает решение. Если мы видим, что законопроект фракции непросчитанный, неаргументированный, мы просим автора его доработать или отказаться от идеи. То же самое касается инициатив, по которым наши депутаты выступают соавторами. Это правило действует уже третий созыв.

В итоге мы имеем качественные законопроекты, отвечаем за каждую цифру. Напомню, что по итогам весенней сессии наша, к сожалению, самая малочисленная фракция заняла второе после «Единой России» место по количеству внесенных и принятых законопроектов.