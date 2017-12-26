«Справедливая Россия» планирует выйти из кризиса к 2021 году

«Справедливая Россия» (СР) проведет внутрипартийную реформу в 2021 году. Об этом «Известиям» сообщил секретарь президиума центрального совета СР Олег Шеин. По его словам, политические проблемы в партии назрели в силу спада популярности левых идей в российском обществе. При этом собеседники «Известий», близкие к руководству эсеров, говорят, что внутрипартийный кризис оформился после провала на думских выборах в 2016 году. По их словам, одной из его причин стал раскол из-за решения «Справедливой России» не выдвигать своего кандидата на выборах президента. Эксперты полагают, что если партия не реформируется, она исчезнет из политического поля страны уже в следующем году.

На девятом предвыборном съезде «Справедливая Россия» приняла решение не выставлять своего кандидата на выборах в марте 2018 года. Лидер партии Сергей Миронов поддержал решение президиума центрального совета СР, который постановил, что в условиях «внешней угрозы» эсеры должны поддержать действующего главу государства и особенно — его внешнеполитический курс.

— Я вам откровенно говорю, став губернатором, мне пришлось столкнуться со звонками о минировании. Все эти звонки поступали с территории Северной Америки — США и Канады. Угроза и вмешательство в дела страны есть, — заявил делегатам съезда врио губернатора Омской области Александр Бурков.

В этой ситуации он призвал эсеров поддержать выдвижение Владимира Путина. Однако с этим согласились не все: 21 делегат заявил о желании выдвинуть кандидата от СР. Всего на съезде присутствовало 208 партийцев.

Официально в «Справедливой России» отказываются говорить о сложившейся ситуации, как о внутрипартийном расколе. Так, секретарь президиума центрального совета Олег Шеин назвал итоги голосования «проявлением демократии» в СР. Такой же позиции придерживается и сам Сергей Миронов.

При этом, по словам Олега Шеина, СР сейчас переживает определенные сложности.

— В российском обществе наметилась тенденция снижения интереса граждан к социальным идеям. Людей тянет к коммунизму и либерализму, по сути — к тупику, — заявил он «Известиям».

Он также отметил, что партия должна адаптироваться к новым политическим условиям. По его оценкам, это произойдет к следующему политическому циклу, в 2021 году.

— До этого момента многие могут покинуть партию, но наш долг — подготовиться к следующим думским выборам, показать себя. Ни о каком развале или переходе под контроль другой политической структуры речи нет, — добавил Олег Шеин.

Собеседник «Известий», близкий к руководству эсеров, считает, что в «Справедливой России» происходит формирование новых внутренних групп, которые начинают борьбу за власть. Он считает, что часть партийцев формирует «группу радикалов».

— Сейчас партия старается подключиться к предвыборной гонке. От этого зависит ее будущее. Мы ждем, что партия еще интересна и она предложит свой вариант изменений. Мы эту реформу поддержим, — рассказал собеседник «Известий».

Работать в рамках президентской кампании эсеры планируют через региональные штабы. Об этом «Известиям» сообщил глава исполкома СР Руслан Татаринов. Также, по его словам, планируется и разработка федерального списка наказов для их возможного включения в предвыборную программу Владимира Путина.

— Свои предложения руководство реготделений передаст главам предвыборных штабов основного кандидата в регионах. Скорее всего, это будут местные вице-губернаторы, курирующие внутреннюю политику, — рассказал «Известиям» Руслан Татаринов.

Еще один собеседник «Известий» в руководстве СР заявил, что партийный раскол оформился из-за провала эсеров в думской кампании 2016 года.

— Многие лидеры региональных элит, которые вложили в кампанию силы и средства, буквально пролетели. Они не получили думских мандатов, и все их старания прошли зря. Это вызвало негодование, которое и проявилось в нежелании поддержать решение президиума ЦС об отказе выставлять кандидата на мартовские выборы, — рассказал «Известиям» высокопоставленный партийный функционер.

Эксперты считают, что внутрипартийный кризис в СР очевиден. По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, партия должна реформироваться, иначе она исчезнет из политического поля.

— Миронов уже перестал быть «электоральным паровозом». Отсюда — политическая деградация других партийных лидеров, которые известны только благодаря своему прошлому, — считает Калачёв.

Директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что у партии еще есть шанс на выживание. Эксперт не видит очевидного внутрипартийного раскола, однако признает, что в СР назрел кризис.

— Последний крупный раскол в «Справедливой России» произошел в 2016-м, после ухода из нее депутата Оксаны Дмитриевой. То, что мы видим сегодня, просто политический кризис. Его последствия были заметны в ходе кадровых метаний партии на региональных выборах в 2017 году. Кроме этого, не совсем убедительным можно назвать и отказ Миронова от участия в президентских выборах. С другой стороны, это страхует лидера эсеров от многих рисков, — заявил «Известиям» эксперт.

Александр Пожалов обратил внимание, что отказ от участия в мартовских выборах экономически выгоден для СР. Однако это ставит перед ней другую проблему. В сентябре 2018 года для предотвращения раскола партия должна доказать свою состоятельность как электорату, так и региональным спонсорам. Если эти выборы окажутся провальными, то первые лица эсеров, скорее всего, перекочуют в другие партии, заявил он.