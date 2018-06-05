Справороссы предложили поднять пособие на ребенка в 70 раз

Депутаты фракции «Справедливой России» планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком в 70 раз, заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем увеличить на первого ребенка до 3,5 тыс. рублей это пособие, а на второго ребенка — до 6,5 тыс. Иными словами, мы предлагаем увеличить это пособие в 70 раз. Считаем, это будет справедливым», — приводит его слова «РИА Новости».

Сейчас ежемесячное пособие матерям детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 50 рублей. По мнению парламентария, это «позорище».

В конце мая министр труда Максим Топилин рассказал газете «Известия», что пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца текущего года. Сумма пока определяется.



