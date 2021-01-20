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Эксперты оценили анонс объединения «Справедливой России» с двумя партиями

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Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» поможет новой партии получить более высокий результат на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму. Об этом «Известиям» рассказал советник руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Делягин 20 января.

Ранее в этот день лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил, что объединенная партия будет называться «Справедливая Россия — за правду», у нее будет один председатель и два заместителя.

«Работаем над созданием мощного левого движения»
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов — об объединении левых сил, избирательном законодательстве и участии в политической повестке общества

«Совершенно не имеет смысла конкурировать друг с другом в ряде регионов, когда политические взгляды совершенно едины. Это поможет показать новой партии лучший результат на грядущих парламентских выборах. Пусть лучше вас поддерживают, чем критикуют, причем не имея содержательных разногласий», — сказал Делягин.

По его мнению, политика обновленной партии сохранит свою социальную направленность. В то же время расширится палитра тем, в частности, что добавится тема Донбасса с приходом в обновленную партию лидера движения «За правду» Захара Прилепина, заключил советник руководителя справедливороссов.

В свою очередь зампред партии «Патриоты России» Надежда Корнеева заявила, что партия всегда поддерживала объединение левопатриотических сил.

«Стране нужна мощная левопатриотическая партия. В свое время мы тоже создавали партию на базе нескольких движений. Сегодня пришло время создать более мощную левополитическую силу на этом фланге», — сказала Корнеева.

По ее словам, обновленная партия сможет эффективнее заниматься в первую очередь социальными проблемами.

«Что касается внешних вопросов, мы прекрасно понимаем что фактически начинается холодная война. И крепкая мощная левопатриотическая партия сегодня стране необходима и на этом направлении», — заключила зампред партии «Патриоты России».

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