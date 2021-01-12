Генпрокурор РФ поставил задачу обеспечить прозрачность выборов в Госдуму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов указал на важность обеспечения прозрачности и законности предстоящих выборов в Государственную думу. Об этом он заявил 12 января в ходе торжественного мероприятия, посвященного 299-летию образования прокуратуры.

Краснов подчеркнул, что одной из главных задач является соблюдение избирательного законодательства во время кампании по выборам депутатов Государственной думы.

«Крайне важно обеспечить ее законность, прозрачность и демократичность, а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищенность избирательных участков, безопасность граждан в период голосования», — сказал он.

Генпрокурор также добавил, что важно дальше развивать диалог с гражданами, каналы поступления в органы прокуратуры информации о нарушениях законности и шире использовать для этого возможности информационных технологий.

В начале декабря стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

В сентябре председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.