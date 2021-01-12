Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Мир
Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России
Наука
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Козак прибыл в Берлин на встречу политсовета «нормандской четверки»
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Генпрокурор РФ поставил задачу обеспечить прозрачность выборов в Госдуму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор России Игорь Краснов указал на важность обеспечения прозрачности и законности предстоящих выборов в Государственную думу. Об этом он заявил 12 января в ходе торжественного мероприятия, посвященного 299-летию образования прокуратуры.

В хорошей кампании: партия «Новые люди» рассчитывает на фракцию в ГД
У малых объединений есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер, считают политологи

Краснов подчеркнул, что одной из главных задач является соблюдение избирательного законодательства во время кампании по выборам депутатов Государственной думы.

«Крайне важно обеспечить ее законность, прозрачность и демократичность, а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищенность избирательных участков, безопасность граждан в период голосования», — сказал он.

Генпрокурор также добавил, что важно дальше развивать диалог с гражданами, каналы поступления в органы прокуратуры информации о нарушениях законности и шире использовать для этого возможности информационных технологий.

В начале декабря стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

В сентябре председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020