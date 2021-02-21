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Названа причина отсутствия вдовы Мягкова на его похоронах

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Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не смогла присутствовать на похоронах мужа на Троекуровское кладбище по состоянию здоровья. Соответствующий комментарий дал представитель семьи сайту KP.RU.

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По его словам, 77-летняя актриса не пришла на похороны из-за состояния здоровья. После перенесенного ранее инсульта Вознесенская не выходит на улицу, особенно зимой, так как это может подорвать ее здоровье.

«Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности: все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — цитирует собеседника «Пятый канал» в воскресенье, 21 февраля.

Отмечается, что за 58 лет брака детей у артистов не было.

Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Президент России Владимир Путин назвал смерть актера большой утратой для отечественного театра и кино. 20 февраля состоялась церемония прощания с артистом на сцене МХТ имени Чехова. Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в тот же день.

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