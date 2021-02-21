Порошенко поддержал санкции против Медведчука

Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и потребовал прекратить вещание канала «Наш». Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».

«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам», — отметил он.

Также политик поблагодарил спецслужбы, которые собрали «доказательства» противоправных действий перечисленных лиц и предоставили основания для принятия санкций. Кроме того, Порошенко ожидает, что Совет безопасности и Генеральная прокуратура страны потребуют у суда ареста тех, кто попал под санкции.

Экс-президент также призвал депутатов партии «Слуга народа» в первую очередь обратить внимание на законопроекты, которые защищают Украину от распространения «российской пропаганды».

В заключение Порошенко опроверг, что связан с Медведчуком, и поручил адвокатам подготовить иск против людей, распространяющих не соответствующие действительности сведения.

19 февраля СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Сам политик назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

В Совете Федерации введение Украиной санкций во внесудебном порядке против Медведчука назвали нарушением Конституции страны.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

Свое решение по отношению к каналам Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».