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Медведчук назвал санкции СНБО против него «торжеством беззакония»

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 20 февраля назвал «торжеством» беспредела, анархии и беззакония санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против него, его соратников и семьи.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда», — говорится в заявлении политика на сайте партии.

Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

«Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну <...> Не дождутся! Борьба будет продолжена», — заявил Медведчук.

Он также напомнил о закрытых ранее украинских оппозиционных телеканалах, назвав эту меру «беспрецедентным и преступным наступлением на свободу слова». «Власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией», — подытожил политик.

Накануне СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации введение Украиной санкций во внесудебном порядке против Медведчука назвали нарушением конституции страны.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

Свое решение по отношению к каналам Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».

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