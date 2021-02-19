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В Совфеде назвали санкции против Медведчука нарушением конституции Украины

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Решение украинских властей о введении санкций во внесудебном порядке против неугодных им политиков якобы из-за причастности к терроризму возмутительно, противозаконно и нарушает конституцию страны. Такое мнение в пятницу, 19 февраля, высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Видимо, СНБО присвоило себе права высшего суда, поскольку во внесудебном порядке обвиняет неугодных себе политиков в причастности к терроризму», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению парламентария, заявления о якобы «высших целях» не что иное, как ширма, прикрывающая меркантильные интересы, так как на Украине в настоящий момент «идет передел собственности».

Вдобавок к этому Цеков назвал президента Украины Владимира Зеленского удивительной и зловещей фигурой и выразил уверенность, что политика санкций против собственных граждан обернется против него самого.

Ранее в этот же день стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Всего СНБО принял соответствующие решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что санкции распространяются на всё имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года. По его словам, основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

5 февраля Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал, что в ближайшее время будут введены ограничения против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады. Тогда же он допустил, что среди лиц, которые попадут под действие санкций, окажется Медведчук.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

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