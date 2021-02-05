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СНБО Украины анонсировал санкции против ряда депутатов Верховной рады
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СНБО Украины анонсировал санкции против ряда депутатов Верховной рады

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 5 февраля, что в ближайшее время будут введены санкции против ряда депутатов Верховной рады.

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В эфире телеканала «Украина» он выразил уверенность, что в ближайшее время украинские власти продолжат вводить ограничения в отношении определенных категорий физических и юридических лиц.

«Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов, чтобы это сделать», — подчеркнул Данилов.

По его словам, с 2017 года около 1228 украинцев находятся под санкциями собственного государства.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо отметила, что санкции в отношении ряда телеканалов могут повлиять на свободу слова на Украине. По ее словам, в ООН изучат произошедшее.

4 февраля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского в связи с блокировкой украинских телеканалов.

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