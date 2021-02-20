РФ направила новой администрации США запросы на организацию контактов

Российские власти уже направили администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — рассказал Антонов.

Ранее в этот день российский посол спрогнозировал дальнейшие действия США по отношению к России. По его мнению, Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву.

3 февраля Антонов заявил, что Россия и США должны сотрудничать в вопросе космоса и Арктики, так как в этих областях государства не противники.

При этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 27 января подчеркнул, что не испытывает даже сдержанного оптимизма в вопросе развития отношений Москвы и Вашингтона, несмотря на решение о продлении СНВ-3.

27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты стран подчеркнули необходимость продолжения диалога.

Кроме того, он сказал, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога».

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны. Его инаугурация состоялась 20 января.