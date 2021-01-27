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Косачев прокомментировал перспективы отношений России и США

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в среду, 27 января, заявил, что не испытывает даже сдержанного оптимизма в вопросе развития отношений России и США.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В свою очередь, Госдума и Совфед ратифицировали соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет.

«В оптимизм, даже сдержанный, я бы пока не впадал. <…> [касательно продления ДСНВ у США] не было больших просторов для маневров», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Косачев объяснил это тем, что после инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена оставалось лишь две недели до окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

При этом, по словам парламентария, разногласий между Москвой и Вашингтоном всё еще предостаточно, а «переговорные треки не работают». Косачев подчеркнул, что потребуется время, чтобы прояснить позицию новой администрации США по всем ключевым вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Ранее в среду Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после СНВ-3 не намечается.

27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты стран подчеркнули необходимость продолжения диалога.

Кроме того, он сказал, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога».

Накануне президенты России и США провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили нормализацию двусторонних отношений, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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