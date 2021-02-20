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Антонов спрогнозировал дальнейшие действия США по отношению к России

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву. На эту тему он высказался в субботу, 20 февраля, в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

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«Все, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление. Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что все, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон», — сказал он.

По словам Антонова, Россия хочет, чтобы американская внешняя политика была предсказуемой.

Накануне президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что Штаты не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

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