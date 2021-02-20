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Адвокат счел недостаточно жестким приговор Навальному за клевету

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Российский адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский считает недостаточно жестким приговор блогеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Приговор, на мой взгляд, совершенно нежесткий. Меньше, чем просил прокурор. Если гражданин не признавал вину и вел себя так, как вел Навальный, я бы не удивился, если бы санкция была максимальной», — сказал он РЕН ТВ в субботу, 20 февраля.

По мнению адвоката, происходившее в суде является глумлением со стороны Навального.

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Председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков, комментируя приговор блогеру, отметил, что в высказываниях Навального в адрес ветерана усматривается экстремизм.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Также судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

При этом на прошлом заседании прокурор запросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального, со своей стороны, на прошлых заседаниях просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Навального обвиняли в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.

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