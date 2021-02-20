СК изучит высказывания Навального в адрес прокурора, судьи и ветерана

Суд направит в Следственный комитет РФ для проверки материалы о высказываниях блогера Алексея Навального в адрес участников процесса по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Заседание Бабушкинского суда Москвы состоялось в субботу, 20 февраля.

Мировой судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова постановила выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУ СК РФ по Москве.

На заседании 20 февраля Навальный решением суда был оштрафован на 850 тыс. рублей.

Суд признал блогера виновным в клевете на ветерана, установив, что его действия имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальный, в свою очередь, вины не признал и не раскаялся.

Ранее, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы завершились прения сторон по этому делу. Вместо извинений подсудимый «продолжил оскорблять» Артеменко в ходе процесса.

Защита Навального со своей стороны просила оправдать его. Блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко.

Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Спустя неделю второй процесс начался с замечаний стороне защиты. Судья предупредила о недопустимости поведения Навального и его адвоката в адрес участников заседания и ветерана.

Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе из-за того, что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Его дочь Елена Артеменко рассказывала, что самочувствие его на фоне судебного процесса относительно нормальное.