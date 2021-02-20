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Историк прокомментировал приговор Навальному по делу о клевете

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Председатель Координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков прокомментировал приговор блогеру Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Решение вынес Бабушкинский суд Москвы в субботу, 20 февраля.

По мнению историка, в высказываниях блогера в адрес ветерана усматривается экстремизм.

«Если моральные уроды, то надо судить по строгости закона. Если это люди без совести и работают по другому чужому заказу, отрабатывают деньги, то надо судить по строгости, но уже за экстремистскую деятельность. Потому что это чистой воды экстремизм и внутренний терроризм, как говорят граждане за рубежом», — цитирует Новикова телеканал РЕН ТВ.

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Он отметил, что со стороны блогера исходит попытка манипуляции молодыми людьми. В качестве примера он привел «вбросы», в том числе и о ветеране Артеменко.

«Вы вдумайтесь просто, вместо того, чтобы просто принести извинения... Они его обозвали «холуем», «предателем». У меня это просто не укладывается в голове», — подчеркнул Новиков.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Помимо этого, судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Ранее, 16 февраля, завершились прения сторон по этому делу. Гособвинение попросило признать блогера виновным. При этом отмечалось, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса». Прокурор запросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального со своей стороны просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко.

Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Спустя неделю второй процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и делала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Его дочь Елена Артеменко рассказывала, что самочувствие его на фоне судебного процесса относительно нормальное.

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