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Прокурор попросила зачесть в срок Навального 1,5 месяца домашнего ареста

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Прокурор просит Бабушкинский суд Москвы зачесть в срок блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» 1,5 месяца, проведенные им под домашним арестом в 2014–2015 годах, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Прошу изменить постановление Симоновского суда Москвы — зачесть в срок отбытия наказания период с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года, в остальной части оставить без изменений», — попросила прокурор.

Заседание суда по апелляционным жалобам защиты Навального началось в субботу в 10:00 мск.

В 14:00 мск продолжится рассмотрение уголовного дела против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогер выступит с последним словом, после чего судья Вера Акимова вынесет приговор.

Ранее стало известно, что к зданию суда приехало несколько машин с дипломатическими номерами. Отмечалось, что рядом со зданием суда замечены дипломаты Швеции и Финляндии.

В ходе предыдущих заседаний гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Защита Навального просила оправдать его. Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артёменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок к Конституции России.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Причиной стали неоднократные нарушения условий испытательного срока.

С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. При этом суд не учел, что блогер был под домашним арестом и до рассмотрения его жалобы на приговор.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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