СНБО Украины почти единогласно проголосовал за введение новых санкций

Голосование Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за введение санкций против ряда юридических и физических лиц завершилось «почти единогласно». Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Голосование было почти единогласным. Один человек проголосовал с небольшим замечанием. Это было относительно того, что в закон о санкциях нужно вносить дополнительные аргументы», — сказал Данилов на брифинге, который транслировал телеканал «Украина».

Ранее в этот день Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Данилов уточнил, что санкции распространяются на все имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года. По его словам, основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

5 февраля Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал скорое введение ограничений против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады. Тогда же он допустил, что среди лиц, которые попадут под действие санкций, окажется Медведчук.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.