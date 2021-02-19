Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
СНБО Украины почти единогласно проголосовал за введение новых санкций
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Экономика
Цена биткоина превысила $55 тыс.
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7
Мир
В посольстве рассказали о возможных сроках открытия Кипра для россиян
Мир
Эстония разрешит въезд гражданам восьми государств Европы
Мир
Словацкий премьер отметил необходимость покупки вакцины «Спутник V»

СНБО Украины почти единогласно проголосовал за введение новых санкций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за введение санкций против ряда юридических и физических лиц завершилось «почти единогласно». Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Голосование было почти единогласным. Один человек проголосовал с небольшим замечанием. Это было относительно того, что в закон о санкциях нужно вносить дополнительные аргументы», — сказал Данилов на брифинге, который транслировал телеканал «Украина».

Игра на выбивание: как Зеленский воюет с Конституционным судом
Почему глава КС пригрозил отделением от Украины «проблемных» регионов

Ранее в этот день Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Данилов уточнил, что санкции распространяются на все имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года. По его словам, основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

5 февраля Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал скорое введение ограничений против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады. Тогда же он допустил, что среди лиц, которые попадут под действие санкций, окажется Медведчук.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021