Правительство России начнет эксперимент по маркировке пива весной

Правительство РФ проведет эксперимент по маркировке пива в России. Он будет проходить с 1 апреля текущего года по август 2022=го. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 19 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В эксперимент по маркировке также войдут напитки, которые изготавливаются на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — следует из документа.

Эксперимент будут реализовывать Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ РФ.

В январе предприниматели попросили Минпромторг отложить эксперимент по маркировке пива до осени 2021 года. Как объяснил президент «Опоры России» Александр Калинин в письме к главе Минпромторга Денису Мантурову, эксперимент может негативно отразиться на отрасли, так как его начало совпадает с сезонными продажами пивоваренной продукции.

Однако в Минпромторге на вопрос «Известий», планируется ли переносить даты эксперимента, дали понять, что решение окончательное. В ведомстве подчеркнули, что участие в эксперименте добровольное и не предполагает платы за коды маркировки, а необходимое оборудование предоставляется предпринимателям на безвозмездной основе.