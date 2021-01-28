Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень 2021 года

Представители предпринимательского сообщества попросили Минпромторг перенести на осень начало эксперимента по маркировке пивоваренной продукции, запланированное на апрель 2021 года. Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина к главе Минпромторга Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»). Учитывая значительную сезонную зависимость продаж пивоваренной продукции, начало эксперимента, совпадающее с ростом спроса на такие напитки, негативно отразится на общих показателях отрасли, предупредил Александр Калинин.

«Учитывая изложенное, предлагается перенести начало эксперимента на более поздние сроки, ориентированные на завершение сезонности реализации пивоваренной продукции (сентябрь — октябрь 2021 года)», — говорится в документе.

Кроме того, глава «Опоры России» попросил провести оценку целесообразности эксперимента, а также определить четкие критерии его успешности и эффективности, которые включали бы в себя расчет затрат бизнеса на его проведение, а также доступность аппаратуры. Он также попросил исключить из эксперимента безалкогольное пиво, сидры и медовуху, чтобы тестирование маркировки проходило на максимально однородной продукции.

В Минпромторге на вопрос «Известий», планируется ли переносить даты эксперимента, дали понять, что решение окончательное. Там подчеркнули, что участие в нем сугубо добровольное и не предполагает платы за коды маркировки, а предпринимателям предоставляется необходимое оборудование на безвозмездной основе.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не лезь к бутылке: бизнес попросил перенести маркировку пива