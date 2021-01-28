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Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень 2021 года

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Представители предпринимательского сообщества попросили Минпромторг перенести на осень начало эксперимента по маркировке пивоваренной продукции, запланированное на апрель 2021 года. Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина к главе Минпромторга Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»). Учитывая значительную сезонную зависимость продаж пивоваренной продукции, начало эксперимента, совпадающее с ростом спроса на такие напитки, негативно отразится на общих показателях отрасли, предупредил Александр Калинин.

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«Учитывая изложенное, предлагается перенести начало эксперимента на более поздние сроки, ориентированные на завершение сезонности реализации пивоваренной продукции (сентябрь — октябрь 2021 года)», — говорится в документе.

Кроме того, глава «Опоры России» попросил провести оценку целесообразности эксперимента, а также определить четкие критерии его успешности и эффективности, которые включали бы в себя расчет затрат бизнеса на его проведение, а также доступность аппаратуры. Он также попросил исключить из эксперимента безалкогольное пиво, сидры и медовуху, чтобы тестирование маркировки проходило на максимально однородной продукции.

В Минпромторге на вопрос «Известий», планируется ли переносить даты эксперимента, дали понять, что решение окончательное. Там подчеркнули, что участие в нем сугубо добровольное и не предполагает платы за коды маркировки, а предпринимателям предоставляется необходимое оборудование на безвозмездной основе.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не лезь к бутылке: бизнес попросил перенести маркировку пива

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