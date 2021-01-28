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Не лезь к бутылке: бизнес попросил перенести маркировку пива

Предприниматели не готовы к дополнительным вложениям в кризис
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Не лезь к бутылке: бизнес попросил перенести маркировку пива
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2021-01-27 12:09:17
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Представители предпринимательского сообщества попросили Минпромторг перенести на осень начало эксперимента по маркировке пивоваренной продукции, запланированное на апрель 2021 года. Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина к главе Минпромторга Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»). Весной начинается высокий сезон продаж пива, и параллельное проведение эксперимента негативно отразится на показателях отрасли, увеличив финансовую нагрузку на компании минимум в три раза, уверены в бизнес-объединении. В Минпромторге заявили, что условия «пилота» уже учитывают позицию предпринимателей.

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За перенос

Провести эксперимент по маркировке пива в сентябре 2020 года предложил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он мотивировал это тем, что, по разным оценкам, объем нелегального пивного рынка может составлять от 5 до 12%, а потери бюджета — достигать 22 млрд рублей в год. А уже через месяц, в октябре, реализовать эту инициативу правительству поручил президент Владимир Путин.

Согласно проекту постановления кабмина, разработанного Минпромторгом, маркировку пива в тестовом режиме будут производить с апреля 2021 года по конец февраля 2022-го. Учитывая значительную сезонную зависимость продаж этой продукции, начало эксперимента, совпадающее с ростом спроса на такие напитки, негативно отразится на общих показателях отрасли, предупредил глава «Опоры России» Александр Калинин в письме к министру Денису Мантурову. Более того, в итоге это приведет к снижению налоговых отчислений, что прямо противоречит цели введения маркировки.

Не лезь к бутылке
пиво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Учитывая изложенное, предлагается перенести начало эксперимента на более поздние сроки, ориентированные на завершение сезонности реализации пивоваренной продукции (сентябрь–октябрь 2021 года)», — говорится в документе.

Глава «Опоры России» попросил провести оценку целесообразности эксперимента, а также определить четкие критерии его успешности и эффективности, которые включали бы в себя расчет затрат бизнеса на его проведение, а также доступность аппаратуры. При этом очевидно, что особенно сильная нагрузка ляжет на плечи малых компаний: на 1,4 тыс. производителей из МСП приходится всего 225 млн дал пивоваренной продукции, в то время как 62 крупных предприятия производят 2 млрд дал, а еще три транснациональные корпорации изготавливают 5,5 млрд дал. В целом, по расчетам «Опоры России», переход на поштучную маркировку продукции более чем в три раза увеличит нагрузку на компании — как финансовую, так и производственную. Например, только затраты на сканеры и принтеры кодов маркировки могут составлять $300 тыс. на одну линию.

Предлагается прямо предусмотреть в постановлении бесплатное участие в эксперименте субъектов МСП за счет предоставляемого оборудования либо за счет вычетов из суммы налогов, подлежащих уплате, — говорится в документе.

Не лезь к бутылке
завод
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Кроме того, Александр Калинин попросил исключить из эксперимента безалкогольное пиво, сидры, а также медовуху, чтобы тестирование маркировки проходило на максимально однородной продукции.

Пренебречь, маркируем

В Минпромторге на вопрос «Известий», планируется ли переносить даты эксперимента, дали понять, что решение окончательное. В ведомстве заявили: проект постановления о маркировке с 1 апреля разрабатывался по поручению президента, которое было дано после совещания с членами правительства. Там подчеркнули, что участие в нем сугубо добровольное и не предполагает платы за коды маркировки, а предпринимателям предоставляется необходимое оборудование на безвозмездной основе.

Говоря о конкретных напитках, на которые распространится эксперимент, в Минпромторге отметили, что проект постановления уже учитывает позицию бизнеса и затронет не только пиво, но и сидр, пуаре, медовуху, слабоалкогольные напитки брожения и т.д.

Не лезь к бутылке
пиво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Решение об исключении того или иного вида продукции может приниматься после завершения эксперимента на основании объективных причин, учитывающих результаты эксперимента, особенности технологических и бизнес-процессов маркировки, а также результатов апробации ее механизмов, — заявили в ведомстве.

Опрошенные «Известиями» представители отрасли поддержали позицию «Опоры России». По мнению старшего директора по работе с органами государственной власти в Восточной Европе пивоваренной компании «Балтика» Ирины Федоровой, пробное введение маркировки действительно стоит перенести с учетом сезонности спроса на пивоваренную продукцию. Кроме того, следует дождаться окончания эксперимента по маркировке пива в кегах, который сейчас идет в Татарстане.

— Мы предлагаем проводить эксперимент не для всех видов упаковки, а именно для пива в кегах, так как в разливном алкоголе наблюдается много случаев уклонения от уплаты налогов, — заявила Ирина Федорова.

В целом же нововведение не кажется ей необходимым.

Не лезь к бутылке
пиво
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Маркировка пива не выгодна никому — ни покупателям, ни производителям, ни государству. Из-за нее уменьшатся производственные мощности предприятий, снизится эффективность их работы, возникнет необходимость в дополнительных инвестициях. В результате увеличится цена продукции для конечного потребителя, что приведет к росту нелегального рынка, — пояснила она.

Введение маркировки — избыточная мера, так как на пивоваренном рынке нет контрафактной продукции и проблемы фальсификатов, отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Она неизбежно приведет к сокращению рынка пива и переключению части потребителей на более доступный по цене крепкий суррогатный алкоголь, предупредил эксперт.

Маркировка — это мировой позитивный тренд, в той же Германии всё пиво уже давно полностью прослеживается, отметил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, маркировать пивную продукцию однозначно стоит. Впрочем, непринципиально начинать эксперимент именно в апреле. Предпринимателям следует дать отдышаться после кризиса, вызванного пандемией, уверен эксперт. Он также выразил сомнение, что Минпромторг сможет выдать оборудование всем участникам эксперимента: скорее всего, его получат несколько основных производителей, а остальным придется тратить собственные средства, отметил Георгий Остапкович.

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